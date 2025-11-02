Motorola Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá Motorola eru á bilinu $102K á year fyrir L7 til $145K á year fyrir L9. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $115K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Motorola. Síðast uppfært: 11/2/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L7
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
