Montefiore Health System
Montefiore Health System Gagnafræðingur Laun á New York City Area

Miðgildi Gagnafræðingur launapakka in New York City Area hjá Montefiore Health System er samtals $120K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Montefiore Health System. Síðast uppfært: 11/6/2025

Miðgildi launa
Montefiore Health System
Data Scientist
New York, NY
Samtals á ári
$120K
Stig
-
Grunnlaun
$115K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$5K
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
7 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Montefiore Health System?
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá Montefiore Health System in New York City Area er árleg heildarlaun upp á $125,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Montefiore Health System fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in New York City Area er $115,000.

