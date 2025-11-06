Fyrirtækjaskrá
Money View
Money View Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Bengaluru

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Greater Bengaluru hjá Money View er samtals ₹2.98M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Money View. Síðast uppfært: 11/6/2025

Miðgildi launa
company icon
Money View
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Samtals á ári
₹2.98M
Stig
L2
Grunnlaun
₹2.42M
Stock (/yr)
₹296K
Bónus
₹269K
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
2-4 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Money View?
Nýjustu launaupplýsingar
Titlar sem eru innifaldir

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Money View in Greater Bengaluru er árleg heildarlaun upp á ₹4,938,556. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Money View fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Greater Bengaluru er ₹2,679,478.

Önnur úrræði