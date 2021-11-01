Fyrirtækjaskrá
monday.com
monday.com Laun

Laun hjá monday.com eru á bilinu $64,675 í heildarjöfnum á ári fyrir Þjónustuverrekstur í neðri kantinum til $211,393 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá monday.com. Síðast uppfært: 9/16/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Vörustjóri
Median $145K
Þjónustuver
$86.6K

Þjónustuverrekstur
$64.7K
Viðskiptavinaarrangur
$85.6K
Gagnasérfræðingur
$83.7K
Mannauður
$106K
Vöruhönnuður
$90.2K
Verkefnastjóri
$136K
Söluverkfræðingur
$127K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$211K
Lausnaarkitekt
$118K
Heildarlaun
$79.1K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá monday.com eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá monday.com er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $211,393. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá monday.com er $111,996.

