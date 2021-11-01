Breyta
← Fyrirtækjaskrá
monday.com
Vinnur þú hér?
Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
Yfirlit
Laun
Fríðindi
Störf
Nýtt
Spjall
monday.com Fríðindi
Bæta við fríðindum
Bera saman
Áætlað heildarverðmæti: $1,095
Tryggingar, heilsa og vellíðan
Health Insurance
Dental Insurance
Vision Insurance
Disability Insurance
Life Insurance
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Paternity Leave
Maternity Leave
Sick Time
PTO (Vacation / Personal Days)
Free Snacks
$730
Free Lunch
Gym / Wellness Reimbursement
Heimili
Remote Work
Adoption Assistance
Fertility Assistance
Fjármál og eftirlaun
401k
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
Hlunnindi og afslættir
Employee Discount
Learning and Development
Annað
Pet Friendly Workplace
Skoða gögn sem töflu
Úrvalsstörf
Engin úrvalsstörf fundust hjá monday.com
