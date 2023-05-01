Fyrirtækjaskrá
Monarch Tractor
Monarch Tractor Laun

Laun hjá Monarch Tractor eru á bilinu $125,625 í heildarjöfnum á ári fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í neðri kantinum til $260,295 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Monarch Tractor. Síðast uppfært: 9/16/2025

$160K

Tækniforritstjóri
Median $168K
Vélaverkfræðingur
$143K
Vörustjóri
$144K

Hugbúnaðarverkfræðingur
$126K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$260K
Algengar spurningar

The highest paying role reported at Monarch Tractor is Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $260,295. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Monarch Tractor is $144,218.

