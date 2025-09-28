Momentive.ai Vöruhönnunarstjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
Meðaltal Vöruhönnunarstjóri heildarlauna in United States hjá Momentive.ai er á bilinu $243K til $345K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Momentive.ai. Síðast uppfært: 9/28/2025

Meðaltal heildarlauna

$275K - $313K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$243K$275K$313K$345K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Momentive.ai eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

