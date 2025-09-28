Fyrirtækjaskrá
Momentive.ai
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
Momentive.ai Þjónustuver Laun

Meðaltal Þjónustuver heildarlauna in United States hjá Momentive.ai er á bilinu $51.7K til $72K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Momentive.ai. Síðast uppfært: 9/28/2025

Meðaltal heildarlauna

$55.4K - $65.2K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$51.7K$55.4K$65.2K$72K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

$160K

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Momentive.ai eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Þjónustuver hjá Momentive.ai in United States er árleg heildarlaun upp á $71,955. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Momentive.ai fyrir Þjónustuver hlutverkið in United States er $51,660.

