Moderna Laun

Laun hjá Moderna eru á bilinu $40,899 í heildarjöfnum á ári fyrir Endurskoðandi í neðri kantinum til $351,832 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Moderna. Síðast uppfært: 10/19/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $180K

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Vörustjóri
Median $260K
Gagnafræðingur
Median $110K

Lífverkfræðingur
Median $98K
Endurskoðandi
$40.9K
Efnaverkfræðingur
$140K
Gagnasérfræðingur
$72.6K
Gagnafræðistjóri
$256K
Mannauður
$241K
Stjórnunarráðgjafi
$279K
Vélaverkfræðingur
$166K
Vöruhönnuður
$336K
Forritstjóri
$332K
Verkefnastjóri
$245K
Reglugerðarmál
$312K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$352K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Moderna eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Moderna er Hugbúnaðarverkfræðistjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $351,832. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Moderna er $243,210.

