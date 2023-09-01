Fyrirtækjaskrá
Laun hjá MKS eru á bilinu $72,081 í heildarjöfnum á ári fyrir Vélbúnaðarverkfræðingur í neðri kantinum til $241,080 fyrir Vörustjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá MKS. Síðast uppfært: 10/20/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $94.5K
Vélbúnaðarverkfræðingur
$72.1K
Markaðsmál
$214K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Vélaverkfræðingur
$73.6K
Ljósverkfræðingur
Median $110K
Vörustjóri
$241K
Verkefnastjóri
$174K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá MKS er Vörustjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $241,080. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá MKS er $109,500.

