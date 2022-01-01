Fyrirtækjaskrá
Mixpanel
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Mixpanel Laun

Laun hjá Mixpanel eru á bilinu $41,790 í heildarjöfnum á ári fyrir Stjórnunarráðgjafi í neðri kantinum til $353,723 fyrir Vöruhönnuður í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Mixpanel. Síðast uppfært: 10/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Hugbúnaðarverkfræðingur
L3 $237K
L4 $276K

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Vörustjóri
Median $242K
Viðskiptarekstur
$199K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Viðskiptaþróun
$269K
Þjónustuver
$101K
Gagnafræðingur
$221K
Mannauður
$340K
Stjórnunarráðgjafi
$41.8K
Markaðsrekstur
$208K
Vöruhönnuður
$354K
Ráðningaraðili
$180K
Sala
$179K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$254K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Mixpanel eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Ertu með spurningu? Spyrðu samfélagið.

Farðu inn á Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn hjá mismunandi fyrirtækjum, fá starfsráð og fleira.

Farðu inn núna!

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Mixpanel er Vöruhönnuður at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $353,723. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Mixpanel er $229,193.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Mixpanel

Tengd fyrirtæki

  • Docker
  • WePay
  • Verkada
  • Deep Instinct
  • People.ai
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði