Fyrirtækjaskrá
Minecraft
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Minecraft Laun

Laun hjá Minecraft eru á bilinu $125,625 í heildarjöfnum á ári fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í neðri kantinum til $150,750 fyrir Sala í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Minecraft. Síðast uppfært: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Sala
$151K
Hugbúnaðarverkfræðingur
$126K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Minecraft er Sala at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $150,750. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Minecraft er $138,188.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Minecraft

Tengd fyrirtæki

  • Google
  • Snap
  • Roblox
  • Lyft
  • Flipkart
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/minecraft/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.