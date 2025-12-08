Fyrirtækjaskrá
miHoYo
miHoYo Vöruhönnuður Laun

Meðaltal Vöruhönnuður heildarlauna in China hjá miHoYo er á bilinu CN¥840K til CN¥1.15M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka miHoYo. Síðast uppfært: 12/8/2025

Meðaltal heildarlauna

$128K - $151K
China
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$118K$128K$151K$161K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vöruhönnuður hjá miHoYo in China er árleg heildarlaun upp á CN¥1,149,541. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá miHoYo fyrir Vöruhönnuður hlutverkið in China er CN¥839,664.

