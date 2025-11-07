Microsoft Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Philadelphia Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Philadelphia Area hjá Microsoft eru á bilinu $164K á year fyrir 59 til $259K á year fyrir 64. Miðgildi yearlegrar launapakka in Philadelphia Area er samtals $183K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Microsoft. Síðast uppfært: 11/7/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
SDE
$164K
$130K
$23.8K
$10K
60
$ --
$ --
$ --
$ --
SDE II
$181K
$131K
$31.3K
$18.8K
62
$195K
$148K
$38.3K
$9.2K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Microsoft eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ÁR 1
20%
ÁR 2
20%
ÁR 3
20%
ÁR 4
20%
ÁR 5
Hjá Microsoft eru RSUs háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:
20% ávinst á 1st-ÁR (20.00% árlega)
20% ávinst á 2nd-ÁR (20.00% árlega)
20% ávinst á 3rd-ÁR (20.00% árlega)
20% ávinst á 4th-ÁR (20.00% árlega)
20% ávinst á 5th-ÁR (20.00% árlega)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Microsoft eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Microsoft eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)
Sometimes a 5 year schedule
Titlar sem eru innifaldirSenda inn nýjan titil
iOS Verkfræðingur
Framendahugbúnaðarverkfræðingur
Vélanámsverkfræðingur
Bakendahugbúnaðarverkfræðingur
Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur
Netkerfisverkfræðingur
Gæðatryggingarverkfræðingur
Gagnaverkfræðingur
Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur
Öryggishugbúnaðarverkfræðingur
DevOps Verkfræðingur
Vefáreynileikalverkfræðingur
Dulritunarverkfræðingur
Sýndarvervishugbúnaðarverkfræðingur
Kerfisverkfræðingur
Tölvuleikjahugbúnaðarverkfræðingur
Forritunarfulltrúi
Rannsóknavísindamaður
Gervigreindarrannsókartæknir
Gervigreindarsverkfræðingur