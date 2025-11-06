Microsoft Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Kenya

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Kenya hjá Microsoft eru á bilinu KES 6.76M á year fyrir 59 til KES 11M á year fyrir 63. Miðgildi yearlegrar launapakka in Kenya er samtals KES 8.07M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Microsoft. Síðast uppfært: 11/6/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
SDE
KES 6.76M
KES 5.94M
KES 265K
KES 555K
60
KES 8.34M
KES 7M
KES 972K
KES 372K
SDE II
KES 8.23M
KES 6.97M
KES 630K
KES 630K
62
KES 10.54M
KES 8.35M
KES 1.38M
KES 819K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Microsoft eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)
20%
ÁR 1
20%
ÁR 2
20%
ÁR 3
20%
ÁR 4
20%
ÁR 5
Hjá Microsoft eru RSUs háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:
20% ávinst á 1st-ÁR (20.00% árlega)
20% ávinst á 2nd-ÁR (20.00% árlega)
20% ávinst á 3rd-ÁR (20.00% árlega)
20% ávinst á 4th-ÁR (20.00% árlega)
20% ávinst á 5th-ÁR (20.00% árlega)
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Microsoft eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Microsoft eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)
