Fyrirtækjaskrá
Microsoft
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  • Kenya

Microsoft Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Kenya

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Kenya hjá Microsoft eru á bilinu KES 6.76M á year fyrir 59 til KES 11M á year fyrir 63. Miðgildi yearlegrar launapakka in Kenya er samtals KES 8.07M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Microsoft. Síðast uppfært: 11/6/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
SDE
59(Byrjendaþrep)
KES 6.76M
KES 5.94M
KES 265K
KES 555K
60
KES 8.34M
KES 7M
KES 972K
KES 372K
SDE II
61
KES 8.23M
KES 6.97M
KES 630K
KES 630K
62
KES 10.54M
KES 8.35M
KES 1.38M
KES 819K
Skoða 9 Fleiri þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Microsoft logo
+KES 31.04M
Block logo
+KES 7.5M
Robinhood logo
+KES 11.51M
Stripe logo
+KES 2.59M
Datadog logo
+KES 4.53M
Verily logo
+KES 2.85M
Don't get lowballed
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Microsoft eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ÁR 1

20%

ÁR 2

20%

ÁR 3

20%

ÁR 4

20%

ÁR 5

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Microsoft eru RSUs háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 20% ávinst á 1st-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 2nd-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 3rd-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 4th-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 5th-ÁR (20.00% árlega)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Microsoft eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Microsoft eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Sometimes a 5 year schedule



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

iOS Verkfræðingur

Framendahugbúnaðarverkfræðingur

Vélanámsverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Netkerfisverkfræðingur

Gæðatryggingarverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur

Öryggishugbúnaðarverkfræðingur

DevOps Verkfræðingur

Vefáreynileikalverkfræðingur

Dulritunarverkfræðingur

Sýndarvervishugbúnaðarverkfræðingur

Kerfisverkfræðingur

Tölvuleikjahugbúnaðarverkfræðingur

Forritunarfulltrúi

Rannsóknavísindamaður

Gervigreindarrannsókartæknir

Gervigreindarsverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Microsoft in Kenya er árleg heildarlaun upp á KES 11,232,819. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Microsoft fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Kenya er KES 7,912,817.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Microsoft

Tengd fyrirtæki

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði