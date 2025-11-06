Microsoft Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Chicago Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Chicago Area hjá Microsoft eru á bilinu $161K á year fyrir 59 til $298K á year fyrir 65. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Chicago Area er samtals $201K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Microsoft. Síðast uppfært: 11/6/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
SDE
$161K
$120K
$28.1K
$13K
60
$178K
$128K
$32.2K
$17.3K
SDE II
$194K
$142K
$38.2K
$13.3K
62
$196K
$155K
$29.4K
$11.9K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Microsoft eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ÁR 1
20%
ÁR 2
20%
ÁR 3
20%
ÁR 4
20%
ÁR 5
Hjá Microsoft eru RSUs háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:
20% ávinst á 1st-ÁR (20.00% árlega)
20% ávinst á 2nd-ÁR (20.00% árlega)
20% ávinst á 3rd-ÁR (20.00% árlega)
20% ávinst á 4th-ÁR (20.00% árlega)
20% ávinst á 5th-ÁR (20.00% árlega)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Microsoft eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Microsoft eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)
Sometimes a 5 year schedule
Titlar sem eru innifaldirSenda inn nýjan titil
iOS Verkfræðingur
Framendahugbúnaðarverkfræðingur
Vélanámsverkfræðingur
Bakendahugbúnaðarverkfræðingur
Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur
Netkerfisverkfræðingur
Gæðatryggingarverkfræðingur
Gagnaverkfræðingur
Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur
Öryggishugbúnaðarverkfræðingur
DevOps Verkfræðingur
Vefáreynileikalverkfræðingur
Dulritunarverkfræðingur
Sýndarvervishugbúnaðarverkfræðingur
Kerfisverkfræðingur
Tölvuleikjahugbúnaðarverkfræðingur
Forritunarfulltrúi
Rannsóknavísindamaður
Gervigreindarrannsókartæknir
Gervigreindarsverkfræðingur