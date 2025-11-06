Microsoft Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Chile

Fyrirtækjaskrá
Microsoft
Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Chile hjá Microsoft eru á bilinu CLP 90.78M á year fyrir 61 til CLP 102.82M á year fyrir 63. Miðgildi yearlegrar launapakka in Chile er samtals CLP 88.99M.

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
SDE
59(Byrjendaþrep)
CLP --
CLP --
CLP --
CLP --
60
CLP --
CLP --
CLP --
CLP --
SDE II
61
CLP 90.78M
CLP 59.57M
CLP 17.05M
CLP 14.16M
62
CLP 86.58M
CLP 60.7M
CLP 19.63M
CLP 6.25M
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Microsoft eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ÁR 1

20%

ÁR 2

20%

ÁR 3

20%

ÁR 4

20%

ÁR 5

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Microsoft eru RSUs háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 20% ávinst á 1st-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 2nd-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 3rd-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 4th-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 5th-ÁR (20.00% árlega)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Microsoft eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Microsoft eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Sometimes a 5 year schedule



Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

iOS Verkfræðingur

Framendahugbúnaðarverkfræðingur

Vélanámsverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Netkerfisverkfræðingur

Gæðatryggingarverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur

Öryggishugbúnaðarverkfræðingur

DevOps Verkfræðingur

Vefáreynileikalverkfræðingur

Dulritunarverkfræðingur

Sýndarvervishugbúnaðarverkfræðingur

Kerfisverkfræðingur

Tölvuleikjahugbúnaðarverkfræðingur

Forritunarfulltrúi

Rannsóknavísindamaður

Gervigreindarrannsókartæknir

Gervigreindarsverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Microsoft in Chile er árleg heildarlaun upp á CLP 111,414,764. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Microsoft fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Chile er CLP 85,560,030.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Microsoft

