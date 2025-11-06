Microsoft Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Brazil

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Brazil hjá Microsoft eru á bilinu R$212K á year fyrir 59 til R$1.57M á year fyrir 66. Miðgildi yearlegrar launapakka in Brazil er samtals R$295K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Microsoft. Síðast uppfært: 11/6/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
SDE
R$212K
R$137K
R$58K
R$17.6K
60
R$277K
R$169K
R$79.1K
R$29.3K
SDE II
R$318K
R$189K
R$113K
R$16.5K
62
R$369K
R$229K
R$112K
R$26.9K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Microsoft eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ÁR 1
20%
ÁR 2
20%
ÁR 3
20%
ÁR 4
20%
ÁR 5
Hjá Microsoft eru RSUs háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:
20% ávinst á 1st-ÁR (20.00% árlega)
20% ávinst á 2nd-ÁR (20.00% árlega)
20% ávinst á 3rd-ÁR (20.00% árlega)
20% ávinst á 4th-ÁR (20.00% árlega)
20% ávinst á 5th-ÁR (20.00% árlega)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Microsoft eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Microsoft eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)
Sometimes a 5 year schedule
Titlar sem eru innifaldirSenda inn nýjan titil
iOS Verkfræðingur
Framendahugbúnaðarverkfræðingur
Vélanámsverkfræðingur
Bakendahugbúnaðarverkfræðingur
Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur
Netkerfisverkfræðingur
Gæðatryggingarverkfræðingur
Gagnaverkfræðingur
Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur
Öryggishugbúnaðarverkfræðingur
DevOps Verkfræðingur
Vefáreynileikalverkfræðingur
Dulritunarverkfræðingur
Sýndarvervishugbúnaðarverkfræðingur
Kerfisverkfræðingur
Tölvuleikjahugbúnaðarverkfræðingur
Forritunarfulltrúi
Rannsóknavísindamaður
Gervigreindarrannsókartæknir
Gervigreindarsverkfræðingur