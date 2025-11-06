Fyrirtækjaskrá
Microsoft
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
Microsoft Sala Laun á Switzerland

Sala kjör in Switzerland hjá Microsoft eru samtals CHF 181K á year fyrir 60. Miðgildi yearlegrar launapakka in Switzerland er samtals CHF 215K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Microsoft. Síðast uppfært: 11/6/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
59
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
60
CHF 156K
CHF 128K
CHF 10.7K
CHF 17.2K
61
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
62
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Microsoft eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)

20%

ÁR 1

20%

ÁR 2

20%

ÁR 3

20%

ÁR 4

20%

ÁR 5

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Microsoft eru RSUs háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 20% ávinst á 1st-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 2nd-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 3rd-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 4th-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 5th-ÁR (20.00% árlega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Microsoft eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Microsoft eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Titlar sem eru innifaldir

Útisölufulltrúi

Útisölustjóri

Reikningsstjóri

Viðskiptastjóri

Viðskiptavinaárangursverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Sala hjá Microsoft in Switzerland er árleg heildarlaun upp á CHF 261,794. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Microsoft fyrir Sala hlutverkið in Switzerland er CHF 160,914.

Önnur úrræði