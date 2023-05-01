Fyrirtækjaskrá
Metro
Vinnur þú hér? Gerðu tilkall til fyrirtækis þíns
Helstu innsýnir
  • Leggðu fram eitthvað einstakt um Metro sem gæti verið gagnlegt fyrir aðra (t.d. viðtalsráð, val á teymi, einstök menning o.s.frv.).
    • Um

    Metro Inc. is a Canadian company that operates as a retailer, franchisor, distributor, and manufacturer in the food and pharmaceutical sectors. It operates supermarkets and discount stores under various banners, including Metro, Metro Plus, Super C, Marché Richelieu, Marché Ami, Première Moisson, Les 5 Saisons, Food Basics, Adonis, and Premiere Moisson, as well as drugstores primarily under the Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy, and Food Basics Pharmacy banners. The company also manufactures generic drugs and provides online grocery shopping services.

    metro.ca
    Vefsíða
    1947
    Stofnár
    95,000
    Fjöldi starfsmanna
    $10B+
    Áætlaðar tekjur
    Höfuðstöðvar

    Fáðu staðfest laun í pósthólfið þitt

    Gerast áskrifandi að staðfestum tilboðum.Þú færð sundurliðun á bótum í tölvupósti. Læra meira

    Þessi síða er varin með reCAPTCHA og persónuverndarstefna Google og persónuverndarstefna og þjónustuskilmálar eiga við.

    Völdu störf

      Engin völdu störf fundust fyrir Metro

    Tengd fyrirtæki

    • Dropbox
    • Pinterest
    • Spotify
    • PayPal
    • LinkedIn
    • Skoða öll fyrirtæki ➜

    Önnur úrræði