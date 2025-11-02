Mercury Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun

Hugbúnaðarverkfræðistjóri kjör in United States hjá Mercury eru samtals $260K á year fyrir IC3. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $270K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Mercury. Síðast uppfært: 11/2/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$260K
$237K
$23.5K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
16.67%
ÁR 1
16.67%
ÁR 2
16.67%
ÁR 3
16.67%
ÁR 4
16.67%
ÁR 5
16.67%
ÁR 6
Hjá Mercury eru RSUs háð 6 ára ávinnslutímaáætlun:
16.67% ávinst á 1st-ÁR (16.67% árlega)
16.67% ávinst á 2nd-ÁR (16.67% árlega)
16.67% ávinst á 3rd-ÁR (16.67% árlega)
16.67% ávinst á 4th-ÁR (16.67% árlega)
16.67% ávinst á 5th-ÁR (16.67% árlega)
16.67% ávinst á 6th-ÁR (16.67% árlega)
7 years post-termination exercise window.