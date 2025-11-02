Mercury Þjónustuverrekstur Laun

Fyrirtækjaskrá
Meðaltal Þjónustuverrekstur heildarlauna hjá Mercury er á bilinu $141K til $193K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Mercury. Síðast uppfært: 11/2/2025

Meðaltal heildarlauna

$153K - $181K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$141K$153K$181K$193K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Don't get lowballed

Ávinnslutímaáætlun

16.67%

ÁR 1

16.67%

ÁR 2

16.67%

ÁR 3

16.67%

ÁR 4

16.67%

ÁR 5

16.67%

ÁR 6

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Mercury eru RSUs háð 6 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 16.67% ávinst á 1st-ÁR (16.67% árlega)

  • 16.67% ávinst á 2nd-ÁR (16.67% árlega)

  • 16.67% ávinst á 3rd-ÁR (16.67% árlega)

  • 16.67% ávinst á 4th-ÁR (16.67% árlega)

  • 16.67% ávinst á 5th-ÁR (16.67% árlega)

  • 16.67% ávinst á 6th-ÁR (16.67% árlega)

7 years post-termination exercise window.



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Þjónustuverrekstur hjá Mercury er árleg heildarlaun upp á $193,200. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Mercury fyrir Þjónustuverrekstur hlutverkið er $141,120.

