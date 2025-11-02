Mercury Viðskiptaþróun Laun

Fyrirtækjaskrá
Mercury
Viðskiptaþróun kjör in United States hjá Mercury eru samtals $150K á year fyrir IC2. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Mercury. Síðast uppfært: 11/2/2025

Meðaltal heildarlauna

$169K - $193K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$149K$169K$193K$212K
Venjulegt bil
Mögulegt bil
Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ávinnslutímaáætlun

16.67%

ÁR 1

16.67%

ÁR 2

16.67%

ÁR 3

16.67%

ÁR 4

16.67%

ÁR 5

16.67%

ÁR 6

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Mercury eru RSUs háð 6 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 16.67% ávinst á 1st-ÁR (16.67% árlega)

  • 16.67% ávinst á 2nd-ÁR (16.67% árlega)

  • 16.67% ávinst á 3rd-ÁR (16.67% árlega)

  • 16.67% ávinst á 4th-ÁR (16.67% árlega)

  • 16.67% ávinst á 5th-ÁR (16.67% árlega)

  • 16.67% ávinst á 6th-ÁR (16.67% árlega)

7 years post-termination exercise window.



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Viðskiptaþróun hjá Mercury in United States er árleg heildarlaun upp á $212,400. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Mercury fyrir Viðskiptaþróun hlutverkið in United States er $149,400.

