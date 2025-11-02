Mercari UX Rannsakandi Laun

UX Rannsakandi kjör in United States hjá Mercari eru samtals $173K á year fyrir MG3. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $150K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Mercari. Síðast uppfært: 11/2/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$173K
$161K
$12.5K
$0
MG4
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
33.3%
ÁR 1
33.3%
ÁR 2
33.3%
ÁR 3
Hjá Mercari eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33.3% ávinst á 1st-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)
33.3% ávinst á 2nd-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)
33.3% ávinst á 3rd-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)