Mercari Tækniforritstjóri Laun

Tækniforritstjóri kjör in United States hjá Mercari eru samtals $113K á year fyrir MG4. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Mercari. Síðast uppfært: 11/2/2025

Meðaltal heildarlauna

$190K - $216K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$165K$190K$216K$241K
Venjulegt bil
Mögulegt bil
Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Mercari eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Tækniforritstjóri hjá Mercari in United States er árleg heildarlaun upp á $240,917. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Mercari fyrir Tækniforritstjóri hlutverkið in United States er $165,375.

