Mercari Tækniforritstjóri Laun

Tækniforritstjóri kjör in United States hjá Mercari eru samtals $113K á year fyrir MG4. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Mercari. Síðast uppfært: 11/2/2025
Meðaltal heildarlauna
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
33.3%
ÁR 1
33.3%
ÁR 2
33.3%
ÁR 3
Hjá Mercari eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33.3% ávinst á 1st-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)
33.3% ávinst á 2nd-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)
33.3% ávinst á 3rd-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)