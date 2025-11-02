Mercari Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Japan hjá Mercari eru á bilinu ¥7.47M á year fyrir MG1 til ¥14.2M á year fyrir MG4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Japan er samtals ¥12.22M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Mercari. Síðast uppfært: 11/2/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
MG1
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
33.3%
ÁR 1
33.3%
ÁR 2
33.3%
ÁR 3
Hjá Mercari eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33.3% ávinst á 1st-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)
33.3% ávinst á 2nd-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)
33.3% ávinst á 3rd-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)
