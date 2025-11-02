Fyrirtækjaskrá
Mercari
Mercari Vöruhönnuður Laun

Meðaltal Vöruhönnuður heildarlauna in United States hjá Mercari er á bilinu $175K til $239K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Mercari. Síðast uppfært: 11/2/2025

Meðaltal heildarlauna

$187K - $227K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$175K$187K$227K$239K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Mercari eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vöruhönnuður hjá Mercari in United States er árleg heildarlaun upp á $238,960. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Mercari fyrir Vöruhönnuður hlutverkið in United States er $175,100.

