Mercari
Mercari Mannauður Laun

Meðaltal Mannauður heildarlauna in India hjá Mercari er á bilinu ₹4.18M til ₹5.83M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Mercari. Síðast uppfært: 11/2/2025

Meðaltal heildarlauna

₹4.48M - ₹5.28M
India
Venjulegt bil
Mögulegt bil
₹4.18M₹4.48M₹5.28M₹5.83M
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Mercari eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Mannauður hjá Mercari in India er árleg heildarlaun upp á ₹5,825,583. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Mercari fyrir Mannauður hlutverkið in India er ₹4,182,470.

