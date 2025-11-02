Fyrirtækjaskrá
Mercari
Mercari Gagnafræðingur Laun

Meðaltal Gagnafræðingur heildarlauna in Japan hjá Mercari er á bilinu ¥8.22M til ¥11.45M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Mercari. Síðast uppfært: 11/2/2025

Meðaltal heildarlauna

¥8.81M - ¥10.37M
Japan
Venjulegt bil
Mögulegt bil
¥8.22M¥8.81M¥10.37M¥11.45M
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.3%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Mercari eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)

  • 33.3% ávinst á 3rd-ÁR (8.32% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá Mercari in Japan er árleg heildarlaun upp á ¥11,448,013. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Mercari fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in Japan er ¥8,219,087.

