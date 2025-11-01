Melio Payments Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
Melio Payments
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðistjóri launapakka in Israel hjá Melio Payments er samtals ₪597K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Melio Payments. Síðast uppfært: 11/1/2025

Miðgildi launa
company icon
Melio Payments
Software Engineering Manager
Tel Aviv, TA, Israel
Samtals á ári
₪597K
Stig
-
Grunnlaun
₪597K
Stock (/yr)
₪0
Bónus
₪0
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
8 Ár
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Melio Payments eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá Melio Payments in Israel er árleg heildarlaun upp á ₪647,996. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Melio Payments fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in Israel er ₪584,965.

