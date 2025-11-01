Fyrirtækjaskrá
Melio Payments
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Fjármálafræðingur

  • Öll Fjármálafræðingur laun

Melio Payments Fjármálafræðingur Laun

Meðaltal Fjármálafræðingur heildarlauna in Israel hjá Melio Payments er á bilinu ₪202K til ₪288K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Melio Payments. Síðast uppfært: 11/1/2025

Meðaltal heildarlauna

₪232K - ₪271K
Israel
Venjulegt bil
Mögulegt bil
₪202K₪232K₪271K₪288K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 3 fleiri Fjármálafræðingur innsendingarnars hjá Melio Payments til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín

Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.7K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.6K
Don't get lowballed

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Melio Payments eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Fjármálafræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Fjármálafræðingur hjá Melio Payments in Israel er árleg heildarlaun upp á ₪288,493. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Melio Payments fyrir Fjármálafræðingur hlutverkið in Israel er ₪202,192.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Melio Payments

Tengd fyrirtæki

  • DoorDash
  • Databricks
  • Snap
  • Microsoft
  • Amazon
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði