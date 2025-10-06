Fyrirtækjaskrá
MediaTek
Tækniforritstjóri Stig

E9

Stig hjá MediaTek

  1. E7
  2. E8
  3. E9
Meðaltal Árlega Heildarlaun
NT$127,510
Grunnlaun
NT$2,855,106
Hlutabréfaveitingar ()
NT$0
Bónus
NT$1,208,638

NT$5.1M

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
