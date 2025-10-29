Fyrirtækjaskrá
Medallia
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
  Laun
  Lausnararkitekt

  Öll Lausnararkitekt laun

Medallia Lausnararkitekt Laun

Miðgildi Lausnararkitekt launapakka in United States hjá Medallia er samtals $140K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Medallia. Síðast uppfært: 10/29/2025

Miðgildi launa
company icon
Medallia
Solution Architect
hidden
Samtals á ári
$140K
Stig
hidden
Grunnlaun
$140K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
11+ Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Medallia?
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Leggja til

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Lausnararkitekt hjá Medallia in United States er árleg heildarlaun upp á $275,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Medallia fyrir Lausnararkitekt hlutverkið in United States er $157,000.

