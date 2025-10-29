Fyrirtækjaskrá
Medallia
Medallia Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Spain hjá Medallia eru samtals €83.1K á year fyrir Staff Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Spain er samtals €83.2K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Medallia. Síðast uppfært: 10/29/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Software Engineer I
(Byrjendaþrep)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Engineer
€83.1K
€83.1K
€0
€0
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Medallia in Spain er árleg heildarlaun upp á €99,860. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Medallia fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Spain er €83,165.

Önnur úrræði