McKinsey Vörustjóri Laun

Vörustjóri kjör in United States hjá McKinsey eru á bilinu $205K á year fyrir Product Manager til $238K á year fyrir Principal. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $217K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka McKinsey. Síðast uppfært: 10/29/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Product Manager
$205K
$184K
$3.7K
$16.9K
Senior Product Manager
$229K
$202K
$0
$27K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
