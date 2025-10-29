Fyrirtækjaskrá
McKinsey
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)

  • Öll Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) laun

McKinsey Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) Laun

Miðgildi Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) launapakka hjá McKinsey er samtals $230K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka McKinsey. Síðast uppfært: 10/29/2025

Miðgildi launa
company icon
McKinsey
Information Technologist (IT)
hidden
Samtals á ári
$230K
Stig
-
Grunnlaun
$190K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$40K
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
13 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá McKinsey?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Leggja til

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) hjá McKinsey er árleg heildarlaun upp á $318,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá McKinsey fyrir Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) hlutverkið er $228,000.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá McKinsey

Tengd fyrirtæki

  • BCG
  • Chatham Financial
  • Accela
  • Axoni
  • Balyasny Asset Management L.P.
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði