McKinsey Gagnafræðingur Laun

Gagnafræðingur kjör in United States hjá McKinsey eru á bilinu $152K á year fyrir Data Scientist til $248K á year fyrir Principal. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $170K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka McKinsey. Síðast uppfært: 10/29/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
