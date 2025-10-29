McKinsey Viðskiptagreiningarfræðingur Laun

Viðskiptagreiningarfræðingur kjör in United States hjá McKinsey eru á bilinu $124K á year fyrir Business Analyst til $250K á year fyrir Engagement Manager. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $134K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka McKinsey. Síðast uppfært: 10/29/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
