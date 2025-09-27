Max Kelsen Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Max Kelsen
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Australia hjá Max Kelsen er samtals A$139K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Max Kelsen. Síðast uppfært: 9/27/2025

Miðgildi launa
company icon
Max Kelsen
Platform Engineer
Brisbane, QL, Australia
Samtals á ári
A$139K
Stig
Platform Engineer
Grunnlaun
A$139K
Stock (/yr)
A$0
Bónus
A$0
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
6 Ár
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Max Kelsen in Australia er árleg heildarlaun upp á A$186,960. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Max Kelsen fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Australia er A$138,594.

Önnur úrræði