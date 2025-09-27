Fyrirtækjaskrá
ManTech
ManTech Gagnafræðingur Laun

Miðgildi Gagnafræðingur launapakka in United States hjá ManTech er samtals $148K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ManTech. Síðast uppfært: 9/27/2025

Miðgildi launa
company icon
ManTech
Senior Data Scientist
Washington, DC
Samtals á ári
$148K
Stig
-
Grunnlaun
$148K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
12 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá ManTech?

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Nýjustu launaupplýsingar
Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Gagnafræðingur at ManTech in United States sits at a yearly total compensation of $240,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ManTech for the Gagnafræðingur role in United States is $148,000.

Önnur úrræði