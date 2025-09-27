Fyrirtækjaskrá
Mailchimp
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Lausnaarkitekt

  • Öll Lausnaarkitekt laun

Mailchimp Lausnaarkitekt Laun

Meðaltal Lausnaarkitekt heildarlauna in Canada hjá Mailchimp er á bilinu CA$171K til CA$249K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Mailchimp. Síðast uppfært: 9/27/2025

Meðaltal heildarlauna

CA$197K - CA$224K
Canada
Venjulegt bil
Mögulegt bil
CA$171KCA$197KCA$224KCA$249K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 3 fleiri Lausnaarkitekt innsendingarnars hjá Mailchimp til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín

CA$226K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega CA$42þ+ (stundum CA$420þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Mailchimp eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Lausnaarkitekt tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Lausnaarkitekt hjá Mailchimp in Canada er árleg heildarlaun upp á CA$249,443. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Mailchimp fyrir Lausnaarkitekt hlutverkið in Canada er CA$171,228.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Mailchimp

Tengd fyrirtæki

  • Rubrik
  • Mozilla
  • Proofpoint
  • Envoy
  • Lattice
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði