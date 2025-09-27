Mailchimp Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðistjóri launapakka in United States hjá Mailchimp er samtals $253K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Mailchimp. Síðast uppfært: 9/27/2025

Miðgildi launa
company icon
Mailchimp
Software Engineering Manager
Atlanta, GA
Samtals á ári
$253K
Stig
Software Engineering
Grunnlaun
$183K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$70K
Ár hjá fyrirtæki
10 Ár
Ár reynsla
22 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Mailchimp?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Mailchimp eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá Mailchimp in United States er árleg heildarlaun upp á $440,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Mailchimp fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in United States er $225,000.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Mailchimp

