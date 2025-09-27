Mailchimp Vöruhönnuður Laun

Vöruhönnuður kjör in United States hjá Mailchimp eru samtals $233K á year fyrir Senior Product Designer. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $217K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Mailchimp. Síðast uppfært: 9/27/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$233K
$144K
$60K
$29K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Mailchimp eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)