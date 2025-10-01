Fyrirtækjaskrá
Magna International
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  • Romania

Magna International Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Romania

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Romania hjá Magna International er samtals RON 285K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Magna International. Síðast uppfært: 10/1/2025

Miðgildi launa
company icon
Magna International
Software Engineer
Timisoara, TM, Romania
Samtals á ári
RON 285K
Stig
L3
Grunnlaun
RON 247K
Stock (/yr)
RON 0
Bónus
RON 37.4K
Ár hjá fyrirtæki
5 Ár
Ár reynsla
6 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Magna International?

RON 715K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega RON 134þ+ (stundum RON 1340þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf
Starfsnámslaun

Leggja til

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Magna International in Romania er árleg heildarlaun upp á RON 327,754. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Magna International fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Romania er RON 273,872.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Magna International

Tengd fyrirtæki

  • Apple
  • Spotify
  • Microsoft
  • Square
  • Flipkart
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði