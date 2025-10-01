Fyrirtækjaskrá
Magna International
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  • Germany

Magna International Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Germany

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Germany hjá Magna International er samtals €79.7K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Magna International. Síðast uppfært: 10/1/2025

Miðgildi launa
company icon
Magna International
Software Engineer
Heilbronn, BW, Germany
Samtals á ári
€79.7K
Stig
Senior
Grunnlaun
€79.7K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Ár hjá fyrirtæki
7 Ár
Ár reynsla
7 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Magna International?

€142K

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Algengar spurningar

Magna International in GermanyのHugbúnaðarverkfræðingurで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬€107,742です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Magna InternationalのHugbúnaðarverkfræðingur職種 in Germanyで報告されている年間総報酬の中央値は€79,678です。

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Magna International

Önnur úrræði