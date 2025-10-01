Fyrirtækjaskrá
Magna International
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  • Ann Arbor, MI Area

Magna International Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Ann Arbor, MI Area

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Ann Arbor, MI Area hjá Magna International er samtals $135K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Magna International. Síðast uppfært: 10/1/2025

Miðgildi launa
company icon
Magna International
Software Engineer
Southfield, MI
Samtals á ári
$135K
Stig
L3
Grunnlaun
$135K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
4 Ár
Ár reynsla
16 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Magna International?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Algengar spurningar

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Hugbúnaðarverkfræðingur u Magna International in Ann Arbor, MI Area ima godišnju ukupnu naknadu od $159,920. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Magna International za ulogu Hugbúnaðarverkfræðingur in Ann Arbor, MI Area je $130,000.

Önnur úrræði