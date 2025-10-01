Fyrirtækjaskrá
Magic Leap Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Switzerland

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Switzerland hjá Magic Leap eru á bilinu CHF 172K á year fyrir Senior Software Engineer til CHF 209K á year fyrir Lead Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Switzerland er samtals CHF 213K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Magic Leap. Síðast uppfært: 10/1/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Entry Software Engineer
(Byrjendaþrep)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Skoða 3 Fleiri þrep
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Magic Leap eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Titlar sem eru innifaldir

Gæðatrygging (Kjú-eí) Hugbúnaðarverkfræðingur

Sýndarveruleikahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Hugbúnaðarverkfræðingur at Magic Leap in Switzerland sits at a yearly total compensation of CHF 235,332. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Magic Leap for the Hugbúnaðarverkfræðingur role in Switzerland is CHF 180,361.

