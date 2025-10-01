Magic Leap Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Miami-Ft. Lauderdale Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Miami-Ft. Lauderdale Area hjá Magic Leap eru á bilinu $139K á year fyrir Entry Software Engineer til $188K á year fyrir Lead Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Miami-Ft. Lauderdale Area er samtals $149K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Magic Leap. Síðast uppfært: 10/1/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Entry Software Engineer
$139K
$124K
$10K
$5K
Associate Software Engineer
$115K
$110K
$3.4K
$2K
Software Engineer
$130K
$110K
$15K
$4.3K
Senior Software Engineer
$163K
$147K
$4K
$11.4K


25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Magic Leap eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)
