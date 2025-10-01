Fyrirtækjaskrá
Magic Leap Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Zurich Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Zurich Area hjá Magic Leap eru á bilinu CHF 172K á year fyrir Senior Software Engineer til CHF 209K á year fyrir Lead Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Zurich Area er samtals CHF 213K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Magic Leap. Síðast uppfært: 10/1/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Entry Software Engineer
(Byrjendaþrep)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Skoða 3 Fleiri þrep
Bæta við launumBera saman þrep

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Flytja út gögnSkoða laus störf
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Magic Leap eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

Gæðatrygging (Kjú-eí) Hugbúnaðarverkfræðingur

Sýndarveruleikahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Hugbúnaðarverkfræðingur tại Magic Leap in Greater Zurich Area có tổng thu nhập hàng năm là CHF 235,332. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Magic Leap cho vị trí Hugbúnaðarverkfræðingur in Greater Zurich Area là CHF 180,361.

