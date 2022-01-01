Fyrirtækjaskrá
Magic Leap
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Magic Leap Laun

Laun hjá Magic Leap eru á bilinu $90,554 í heildarjöfnum á ári fyrir Vélbúnaðarverkfræðingur í neðri kantinum til $324,719 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Magic Leap. Síðast uppfært: 10/9/2025

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Hugbúnaðarverkfræðingur
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Gæðatrygging (Kjú-eí) Hugbúnaðarverkfræðingur

Sýndarveruleikahugbúnaðarverkfræðingur

Vélaverkfræðingur
Median $113K
Markaðsmál
Median $151K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Viðskiptasérfræðingur
$167K
Gagnafræðingur
Median $150K
Rafverkfræðingur
$204K
Vélbúnaðarverkfræðingur
$90.6K
Mannauður
$199K
Lögfræði
$189K
Ljósverkfræðingur
$155K
Vöruhönnuður
$92.3K
Vörustjóri
$216K
Forritstjóri
$174K
Ráðningaraðili
$176K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$322K
Tækniforritstjóri
$259K
Notendaupplifunarrannsóknarmaður
$119K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Magic Leap eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Ertu með spurningu? Spyrðu samfélagið.

Farðu inn á Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn hjá mismunandi fyrirtækjum, fá starfsráð og fleira.

Farðu inn núna!

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Magic Leap er Hugbúnaðarverkfræðingur at the Principal Software Engineer level með árlegar heildarbætur upp á $324,719. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Magic Leap er $169,699.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Magic Leap

Tengd fyrirtæki

  • SmartThings
  • Avvo
  • Postmates
  • Zocdoc
  • Collective Health
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði